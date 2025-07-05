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3 ilin nehir ve barajlarında doluluk alarmı! Günlerce yağış beklenmiyor: Yalnızca 1 aylık su kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3 ilin nehir ve barajlarında doluluk alarmı! Günlerce yağış beklenmiyor: Yalnızca 1 aylık su kaldı
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trakya’da baraj ve nehirlerdeki su seviyeleri alarm verici şekilde düşerken, bazı barajlarda doluluk oranı yüzde 1’e kadar geriledi. Uzmanlar ve yetkililer, kuraklık ve su krizine karşı acil tasarruf çağrısında bulunuyor. Bir ilde ise yalnızca 1 aylık su kaldığı belirtildi.

Trakya'nın su kaynakları hızla tükeniyor. Bölgedeki barajların doluluk oranları geçen yıla göre ciddi oranda düşerken, bazı barajlarda su seviyesi yüzde 1'e kadar geriledi. Özellikle Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki içme suyu kaynakları kritik seviyelere indi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Edirne'nin can damarı Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 3'e kadar düştü. Süloğlu Barajı ise yüzde 23 doluluk oranıyla nefes almaya çalışıyor. Yetkililer, "su tasarrufu şart" uyarısı yaparken, vatandaşlar endişeli.

3 ilin nehir ve barajlarında doluluk alarmı! Günlerce yağış beklenmiyor: Yalnızca 1 aylık su kaldı - 1. Resim

Tekirdağ'ın içme suyunu sağlayan Naipköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'e kadar geriledi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sadece 1 aylık suyumuz kaldı" ifadeleri paniğe yol açtı.

Kırklareli Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 32'ye düşerek, geçen yıla göre yüzde 14'lük bir düşüş yaşadı. Bu oran, bölgedeki su sıkıntısının boyutunu gözler önüne seriyor.

NEHİRLERDE SU KALMADI!

Trakya'nın önemli nehirlerindeki su seviyeleri de dip yaptı. Tunca Nehri'nde debi 2 m³/sn'ye, Meriç Nehri'nde 30 m³/sn'ye düştü. Ergene Nehri ise adeta can çekişiyor; debi sadece 1 m³/sn olarak ölçüldü.

Edirne'deki Arda Nehri'nde ise su seviyesi o kadar düşük ki, ölçüm yapılamadı.

3 ilin nehir ve barajlarında doluluk alarmı! Günlerce yağış beklenmiyor: Yalnızca 1 aylık su kaldı - 2. Resim

YAĞMUR UMUDU DA YOK!

Meteoroloji'nin son verileri, Trakya için kötü haberi verdi: "Önümüzdeki 5 gün yağış beklenmiyor."

Haziran ayında metrekareye düşmesi gereken 46 kg yağışın sadece 7 kg'ı düşünce, kuraklık kaçınılmaz oldu.

ÇİFTÇİLER VE VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Trakya'nın çiftçileri, "Tarlalar susuz, ürünler risk altında" diyerek yetkilileri acil önlem almaya çağırıyor. Vatandaşlar ise su tasarrufunun artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, Trakya'nın hızla bir su krizine sürüklendiğini belirterek, "Barajlar kurursa tarım çöker, içme suyu bulunamaz" uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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