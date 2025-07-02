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Bir kentimizde içme suyu krizi! Bahçe sulamak dahi yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir kentimizde içme suyu krizi! Bahçe sulamak dahi yasaklandı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hava sıcaklıklarının anormal derecelerde artmasıyla kuraklık riski endişelendirmeye başladı. Bir kentimizde içme suyu sıkıntısı baş gösteriyor. Kentte kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi, içme suyu altyapısının yenilenmesi, peyzaj ve bahçe sulamalarında şebeke suyu kullanımının yasaklanması gibi adımların atılması kararlaştırıldı.

Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, yaz aylarında artan su tüketimi ve azalan yağışlar sebebiyle içme suyu kaynaklarında yaşanan düşüş değerlendirildi.

Kuraklığın etkilerini azaltmak için bir dizi önlem alınırken, 2025 yılı içinde yapılan ve yapılacak çalışmalar da görüşüldü.

Bir kentimizde içme suyu krizi! Bahçe sulamak dahi yasaklandı - 1. Resim

BAHÇE SULAMALARINDA ŞEBEKE SUYU KULLANIMI YASAKLANDI

Toplantıda, Tekirdağ’ın içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait Yazır Göleti’nden 200 bin metreküp suyun içme ve kullanma suyu olarak TESKİ hatlarına verilmesine karar verildi.

Ayrıca TESKİ tarafından kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi, içme suyu altyapısının yenilenmesi, peyzaj ve bahçe sulamalarında şebeke suyu kullanımının yasaklanması gibi adımların atılması kararlaştırıldı.

2 Temmuz 2025 tarihinden sonra ikinci ürün ekilişlerine izin verilmeyecek. Sulama kooperatifleri ve DSİ, kontrol ve denetim sürecini üstlenecek. Kuraklık, su verimliliği ve tasarrufu konularında hedef kitlelere yönelik en az bir bilgilendirme ya da eğitim çalışması yapılacak.

Bir kentimizde içme suyu krizi! Bahçe sulamak dahi yasaklandı - 2. Resim

KURAKLIKLA MÜCADELEDE ALARM VERİLDİ

Orman İşletme Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin, tarım dışı alanlarda ağaçlandırma çalışmalarını hızlandırarak uzun vadeli kuraklıkla mücadeleyi desteklemesi kararlaştırıldı.

Toplantıya Vali Soytürk’ün yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar ve Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi üyeleri katıldı.

Alınan kararların, su verimliliği ve sürdürülebilir kullanım açısından kent genelinde önemli bir etki oluşturması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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