50 yıllık Koleksiyoner Emine Semra Erkan oyalarda saklanan mesajları anlattı

50 yıl boyunca topladığı oyalarla tanınan Koleksiyoner Emine Semra Erkan, kadim coğrafyamızın kodlarının nasıl işlendiğini anlattı.

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Koleksiyoner Emine Semra Erkan yarım asırdır iğne oyaları üzerine koleksiyon oluşturuyor.

Evlilik çağındaki genç kızlardan 80'li ihtiyarlara, kadınlarımızın el emeği göz nuru iğne oyaları pek çok mesaj içeriyor.

Kültürümüzdeki bu mesajları yılların verdiği tecrübeyle aktaran Erkan şunları söylüyor:

"Herkesin beğendiği, büyük, rengarenk oylardan ziyade 'dilli oyaları' seviyorum. Ne demek dilli oya? Mesaj veren oya demek. Oyalar yıllarca okuma yazma bilmeyen bir zümrenin kendini ifade etme yolu oldu. Eskiden kadınların çok fazla konuşma hakkı yoktu, özellikle yeni gelinlerin. Kadınlar, sevgi, aşk, kıskançlık gibi bütün insani duygularını oyalarla aktarmışlar.

Yeni gelinin başına biber oyası takması, 'Kayınvalidem ya da kocamla aramız biber gibi acı' anlamına gelir. Bu oyayı kayınvalide takarsa mesaj, 'Bana öyle dik dik bakma gelin, biber gibi yakarım seni'dir"