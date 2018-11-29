Edinilen bilgiye göre; Milas’ın Güllük Limanı’nda açıkta bekleyen ve Fransa’ya gidecek olan “Karsoy” isimli kuru gemisinin içerisinde saklandığı belirlenen; Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan H.K., Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kuru yük gemisi içerisine saklanan H.K.’nın, 12. Sulh Ceza Hakimliğinin FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yakalama kararı çıktığı öğrenildi. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında; 12. Sulh Ceza Hakimliğinin FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı çıkan H.K.’nın ifade işlemlerinin ardından İstanbul’a sevk edileceği öğrenildi.
FETÖ firarisi kuru yük gemisinde yakalandı
29.11.2018 - 18:15 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.
Etiketler : fetö,yakalandı,haberler,
591023 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591023.aspx
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