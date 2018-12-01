Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 28 Kasım tarihinde Ordu, Giresun ve İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ordu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 21’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Narkotik polisinin 5 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucu 28 Kasım’da düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 9 milimetre çapında 25 mermi, 19 gram sentetik uyuşturucu, 185 uyuşturucu hap ve 23 gram esrar ele geçirilmişti.