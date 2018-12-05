Alınan bilgiye göre, Vali Konağı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta duramayan bir araç, öndeki araca çarptı. Kaza anı, bu sırada sosyal medyada canlı yayın yapan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kırmızı ışıkta duramayan aracın o sırada kayıtta olan telefonun bulunduğu aracı da teğet geçtiği görüldü.
Canlı yayın yaparken kazayı görüntüledi
05.12.2018 - 19:04 | Son Güncelleme: 05.12.2018 - 19:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik ışıklarında iki aracın çarpıştığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tekirdağ,
592029 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592029.aspx
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