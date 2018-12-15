Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu Çerkezköy gişeler mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 panelvan,1 hafif ticari araç ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2’si çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Çerkezköy, Silivri ve Beylikdüzü’nde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle araç trafiği bir süre tek şeritten sağlandı. Yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla birlikte TEM Otoyolunda trafik normale döndü.