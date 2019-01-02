Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden gönderilen, mühimmat yüklü kamyon ve zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy, kent merkezinden geçerek Gaziantep istikametine doğru ilerledi. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
02.01.2019 - 13:44 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sınır bölgesindeki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis'e ulaştı
Etiketler : kilis,haberler,askeri sevkiyat,
596289 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596289.aspx
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