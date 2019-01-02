Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yedisu ilçesine enerjinin sağlandığı iletim direkleri ve hatlar, pazar sabahı, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle hasar gördü. Direklerin devrilmesi ve hatların kopmasıyla ilçe merkezi ile köylerde elektrik kesintisi oldu. Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (FEDAŞ) ekipleri, kar nedeniyle kapanan yollarda, direkleri uzun süre yürüyerek taşıdı. Dondurucu soğukta yapılan onarımın ardından ilçeye bugün elektrik verildi.