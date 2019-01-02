Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayrampaşa’da Küçükköyspor ile Yıldırım Bosna Spor Kulüpleri arasında oynanacak olan maç öncesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki Muhammed Yücel bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine ekiplerin yürüttüğü soruşturmada 3’ü 18 yaşından küçük toplam 12 kişi gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Emniyetteki sorgusunda Muhammed Yücel’i bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen C.Z. isimli şüphelinin susma hakkını kullandığı öğrenildi. C.Z. ile gözaltına alınan diğer 8 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. 18 yaşından küçük 3 şüphelinin Üsküdar’da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü’nden adliyeye sevk edildiği belirtildi.