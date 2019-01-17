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İstanbul'da şüpheli paket alarmı
17.01.2019 - 10:07 | Son Güncelleme: 17.01.2019 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Esenyurt Zafer Mahallesinde bulunan bir sitenin içeresinde şüpheli paket alarmı yaşanıyor. Site sakinlerinin fark ettiği paketi incelemek üzere bomba uzman ekipleri olay yerine çağırıldı. Çevrede önlem alan polis ekipleri uzman ekiplerin gelmesini bekliyor.
Etiketler : İstanbul,
598669 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598669.aspx
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