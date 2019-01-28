Olay, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 27 J 1341 plakalı LPG’li aracın elektrik aksamında oluşan arızadan dolayı motorundan alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü araçtan çıkarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Hatay'da seyir halindeki araçta yangın
28.01.2019 - 23:40 | Son Güncelleme: 28.01.2019 - 23:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da seyir halindeki LPG'li araçta yangın çıktı.
Etiketler : Hatay,
600894 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600894.aspx
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