Edinilen bilgiye göre görüntüler, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde çekildi. Gece saatlerinde bir aracın altında kalan kedi, telef oldu. Yolun ortasında yerde yatan kedinin yanına giden başka bir kedi, yaralandığı yeri yalayarak başında bekledi. Yanından geçen arabalara aldırış etmeyen kedi, bir kadının gelmesi üzerine bölgeden uzaklaştı. Mahallede oturduğu öğrenilen kadın, yerdeki ölü kediyi alarak çöpün yanına bıraktı.
Sokak kedisi arabanın çarptığı arkadaşının başından ayrılmadı
30.01.2019 - 13:35 | Son Güncelleme: 30.01.2019 - 13:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te bir kedi, arabanın altında kalarak ölen kedinin yarasını yalayıp başlında bekledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : sokak kedisi,araba çarptı,arabanın altında öldü,
601224 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601224.aspx
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