Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdiği esnada şüpheli gördüğü bir otomobili takibe aldı. Jandarmadan kaçmak isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince bir evin duvarına çarparak durdu. Otomobilin içindeki kişiler etkisiz hale getirildikten sonra yapılan üst aramalarında 28 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 bin 345 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kişi gözaltına alındı.

