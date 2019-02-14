Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 7

İzmir: Çok bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu 10