Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8 
İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 7 
İzmir: Çok bulutlu 10 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13 
Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16 
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9 
Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı -2 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu 10 