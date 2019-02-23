Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 19 Şubat’ta Adana merkezli 11 ilde düzenlediği operasyonda 3 kişinin daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 111’e yükseldi.

Aralarında örgüt elebaşı R.O’nun da bulunduğu 35 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 8’i serbest bırakıldı, 27’si ise "tutuklama" talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

R.O’nun da arasında bulunduğu zanlılardan 16’sı tutukladı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Operasyonda daha önce adliyeye sevk edilenlerle tutuklanan şüpheli sayısı 34 oldu, zanlılardan 77'si ise salıverildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 33 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Mersin ve Adıyaman'da 19 Şubat'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 108 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 76 zanlıdan 18'i tutuklanmış, 50'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 58'ü salıverilmişti.