Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çine Hallaçlar Mahallesi’nde ikamet eden Adnan Turgut, ağaç budamak için Dalama Mahallesi’ne gitti. Dalama Mahallesindeki zeytin bahçesinde budama yapmak için ağaca çıkan Turgut, bir anda dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Bahçedeki çalışanların haber vermesi ile olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçtan düşerek ağır yaralanan Turgut ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Turgut, hastanedeki tedavisine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma deva ediyor.