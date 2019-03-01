Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçerken yolcu midibüsünün çarptığı Obiş Göyüç (70), yaralandı. Sıkıştığı aracın altından itfaiye ekiplerince çıkarılan Göyüç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU

Kaza, sabah saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Hamza G. yönetimindeki midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Obiş Göyüç'e çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada, midibüsün altında sıkışan Göyüç, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu çıkarılan Obiş Göyüç, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Göyüç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

MİDİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Polis, midibüs şoförü Hamza G.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.