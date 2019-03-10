Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi'nde dün gece 23.30 sıralarında 41 yaşındaki İ.Ç. kendine ait av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Tüfekten etrafa saçılan saçmalar 41 yaşındaki L.Ö. isimli kadının yüzüne isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Talihsiz kadın Manisa Şehir Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayın hemen ardından gözaltına alınan İ.Ç.'nin bugün savcılığa sevk edileceği öğrenildi.