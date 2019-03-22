Kaza, saat 13.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Torbalı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Aydın yönünden İzmir istikametine doğru seyir halinde olan araç, iddiaya göre sollama yaptığı sırada önündeki 09 SV 404 plakalı araca çarptı. Kaza nedeniyle karşı şeride geçen araç, bu kez Torbalı istikametinden gelen tır ile çarpışarak altında kaldı. Feci kazada can pazarı yaşanırken, olay yerine ambulans ve AKS ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücüsü ağır yaralanırken, araç sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın-İzmir otobanında trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı
22.03.2019 - 16:05 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın-İzmir otoyolu üzerinde meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazada araçlar hurdaya dönerken adeta can pazarı yaşandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aydın,İzmir,kaza,
611920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/611920.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER