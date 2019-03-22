Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 13.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Torbalı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Aydın yönünden İzmir istikametine doğru seyir halinde olan araç, iddiaya göre sollama yaptığı sırada önündeki 09 SV 404 plakalı araca çarptı. Kaza nedeniyle karşı şeride geçen araç, bu kez Torbalı istikametinden gelen tır ile çarpışarak altında kaldı. Feci kazada can pazarı yaşanırken, olay yerine ambulans ve AKS ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücüsü ağır yaralanırken, araç sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.