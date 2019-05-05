Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in cenaze töreni için namazın kılınacağı Ahmet Hamdi Akseki Camii etrafında geniş güvenlik tedbiri aldı. Cami çevresinde barikat oluşturan polis ekipleri, alana yaklaşan sivil araçların sürücülerini cami etrafından uzaklaştırdı.
Tören öncesinde cenazeye katılmak için camiye gelen 34 kişi polisin dikkatini çekti. Provokatif eylem yapabileceği değerlendirilen grup gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, karakola götürülen 34 kişiden 22'sinin, daha önceden çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi.
Ankara'da şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı
05.05.2019 - 18:43 | Son Güncelleme: 05.05.2019 - 18:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze töreni öncesinde durumlarından şüphelenilen 34 kişi gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in cenaze töreni için namazın kılınacağı Ahmet Hamdi Akseki Camii etrafında geniş güvenlik tedbiri aldı. Cami çevresinde barikat oluşturan polis ekipleri, alana yaklaşan sivil araçların sürücülerini cami etrafından uzaklaştırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara İl Emniyet Müdürlüğü,Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir,
622407 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622407.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER