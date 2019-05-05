Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in cenaze töreni için namazın kılınacağı Ahmet Hamdi Akseki Camii etrafında geniş güvenlik tedbiri aldı. Cami çevresinde barikat oluşturan polis ekipleri, alana yaklaşan sivil araçların sürücülerini cami etrafından uzaklaştırdı.

Tören öncesinde cenazeye katılmak için camiye gelen 34 kişi polisin dikkatini çekti. Provokatif eylem yapabileceği değerlendirilen grup gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, karakola götürülen 34 kişiden 22'sinin, daha önceden çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi.