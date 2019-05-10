Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih’te bulunan Ahmet Şemsettin Camii, definecilerin hedefi oldu. Gündüzleri kâğıt toplayıcıları, geceleri ise tinercilerin mesken tuttuğu ecdad yadigârının şimdiki hâli ise içler acısı.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Kürkçübaşısı Ahmet Şemsettin tarafından 1511 yılında yaptırılan cami, yapıldığı tarihten 2016’ya kadar ibadethane olarak hizmet verdi. 2016’da Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında yalnızca caminin duvarlarında güçlendirme yapıldı. Müteahhit firma ile yaşanan anlaşmazlık sonucunda çalışmalar yarıda kaldı. 3 yıldır çivi çakılmayan camii âdeta yol geçen hanına döndü. Kapıdaki kilidi kıran kâğıt toplayıcıları buraya asma kilit takarak 5 asırlık cami avlusunu depo gibi kullanmaya başladı. Tarihi caminin başına gelenler bunlarla da sınırlı kalmadı. Defineciler, cami avlusunda kazılmadık yer bırakmadı. Kazılar en çok cami arkasında bulunan kabristan ile avluda bulunan 4 sütunun dibinde yoğunlaştı.

Semt sakinlerinden Seyfettin Demiröz “2 sene boyunca 2-3 kişi geldi ve kazma kürekle bir şeyler aradılar. Tinerciler de geliyor. Kâğıtçılar eksik olmuyor. Ara sıra polis çağırıyoruz. Fakat kesin bir çözüm yok” dedi.

TALAN ETTİLER

Defineciler, cami avlusunda kazılmadık yer bırakmadı. Âdeta köstebek yuvasını andıran kazılar en çok cami arkasında bulunan kabristan ile avluda bulunan 4 sütunun dibinde yoğunlaştı.