Babasıyla baş başa kalan otizmli çocuğa halası Selbi Sağır (47) sahip çıktı. Sağır, yeğenini ne yurda vermeye kıyabildi ne de kimseye emanet edebildi. Biri 30, diğeri 29 yaşında iki öz evladı olan kadın, Kaan’ı da çocuğu bildi. Onu “Üçüncü evladım ama her şeyim” diye tabir eden Sağır “Kardeşim tek başına bakamıyordu. Ben de yanıma aldım. Şu an hep birlikte yaşıyoruz. Bir an bile pişman olmadım. Annelik duygularımı ben Kaan’da tattım, çünkü ilk çocuğumu 17 yaşındayken almıştım. Benim bütün mutluluk kaynağım o. Kaan’a bakabilmek için işimi bıraktım. Bana bazen anne, bazen de hala diyor” dedi. Kaan da halasını çok sevdiğini söyledi.