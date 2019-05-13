Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 günü yaşanan ve üzerinden 5 yıl geçen maden faciasının ardından şehit madencilerin geride kalanları sabahın erken saatlerinde Soma Maden Şehitliği’nin yolunu tuttu. Acıları hala ilk günkü gibi taze olan acılı aileler yakınlarının kabirleri başında dua ederek kuran-ı kerim okudu. Şehitlerin geride kalan çocuklarının babalarının kabirlerindeki görüntüleri ise yürek sızlattı.

O çocuklardan sadece biri olan Maden Şehidi İbrahim Duman’ın oğlu 6 yaşındaki İsmail babası hayatını kaybettiğinde 11 aylıktı. Minik İsmail babasının hayattan kopuşuna sebep olan maden faciasının 5. yıl dönümünde dedesi ve ninesi ile birlikte babasının mezarı başında dua okudu.



O çocuklardan bir diğeri olan Maden Şehidi Kazım Karaçoban’ın 8 yaşındaki Cansu babasına özlemini anlatan resim çizerek kabri başına bıraktı. Çizdiği resmi anlatan Cansu, resminde annesi, abisi ve babasıyla birlikte ormanda piknik yaptıklarını belirtti.

Maden faciasında oğlu Uğur Çolak’ı kaybeden acılı anne Gülsüm Çolak’ta sabah saatlerinde oğlunun kabrini ziyaret etti. Çolak, "Maden faciasının 5. yılında duygularımız bin kat daha öfkeli. Düşünsenize 301 kişi burada yatıyor, avukatlar hapiste, katilini saldılar. Burada ne kadar anma töreni de yapsalar, yastayız diye yazılar da yazsalar o bizim içimizi rahatlatmıyor. Eğer bizim yüzümüzü güldürmek isteselerdi katilini salmazlardı" dedi.