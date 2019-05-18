Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki mesire alanı Karataş mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ve Kırıkhan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangında yaklaşık 2 dekarlık kızılçam ormanı tahrip oldu. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Hatay’da mesire alanında yangın çıktı
18.05.2019 - 15:27 | Son Güncelleme: 18.05.2019 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da mesire alanında yangın çıktı. Yangında 2 dekarlık orman tahrip oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,yangın,
625445 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625445.aspx
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