Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.Kentte öğleden önce başlayan sağanak, akşama kadar aralıklarla etkisini sürdürdü. Kent merkezinde yaşamı olumsuz etkileyen sağanak, yüksek kesimlerde ise yerini doluya bıraktı.Dolunun yoğun görüldüğü Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi beyaz örtü ile kaplandı.
Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
20.05.2019 - 20:19 | Son Güncelleme: 20.05.2019 - 20:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan'da öğleden önce başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Etiketler : Ardahan,yaşam haberleri,dolu,
625937 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625937.aspx
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