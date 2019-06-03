Sabahatdin K. (56) ile yolda yürürken karşılaştığı Metin A. (48) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabahatdin K. yanında bulunan bıçakla, Metin A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Metin A'yı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Metin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Sabahatdin K, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.