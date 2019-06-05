Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüğü bildirildi.
Yayladağı’nda sınırın sıfır noktasında orman yangını
05.06.2019 - 20:34 | Son Güncelleme: 05.06.2019 - 20:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını çıktı.
Etiketler : Yayladağı,
629420 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/629420.aspx
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