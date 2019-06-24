Kartal'da geçtiğimiz 6 Şubat günü yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı ile ilgili dava başladı. Davada biri tutuklu ikisi tutuksuz üç sanık yargılanıyorken biri tutuksuz biri tutuklu iki sanık duruşmaya katıldı. Mağdurların bazılarının da duruşmaya katıldığı görüldü.
21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı
24.06.2019 - 11:51 | Son Güncelleme: 24.06.2019 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı. Davada biri tutuklu biri tutuksuz olmak üzeri 3 sanık yargılanıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yeşilyurt Apartmanı davası,Kartal,
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