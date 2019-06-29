Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Yıldırım’ın Tokat’ta yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin babası Mahmut Yıldırım yürek yakan haberi evde alırken, şehidin annesi Şirin Yıldırım tarladan dönerken öğrendi ve gözyaşlarına boğuldu. Bekâr olduğu öğrenilen şehidin ailenin 5 çocuğundan tek erkek evladı olduğu öğrenildi. Şehidin sosyal medya hesabında ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ yazısı paylaştığı görüldü. Şehidin cenazesi Hakkâri Otluca Dağ ve Komando Tugayında düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat’a uğurlandı.

Suriye’nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Âdem Tunç’un (26) naaşı ise, askerî uçakla memleketi Ağrı’ya gönderildi.