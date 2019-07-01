Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber görücüye çıkarılan kurbanlıklardan ilk kaçak kurbanlık haberi Hatay’dan geldi. Antakya’da kaçan kurbanlık dana, Antakya-İskenderun Karayolu Adliye Saray mevkisini birbirine kattı. Sahiplerini uzun süre peşinden koşturan dana güçlükle yakalandı. Karayolu trafiğinde tehlikeye neden olan dananın sahipleri tarafından transite bindirilerek götürüldüğü öğrenildi.
Kaçan dana karayolunu birbirine kattı
01.07.2019 - 15:20 | Son Güncelleme: 01.07.2019 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da, görücüye çıkarılmaya hazırlanırken kaçan dana karayolunu birbirine kattı.
Etiketler : Kaçan dana,
634209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/634209.aspx
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