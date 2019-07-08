Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.
Meteoroloji'den İstanbul'un 3 ilçesi için sağanak uyarısı
08.07.2019 - 17:51 | Son Güncelleme: 08.07.2019 - 17:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde saat 19.00'a kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Kaynak: DHA
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635733 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/635733.aspx
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