Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kumluca ilçesinde Adrasan ile Gelidonya Burnu arasında kıyıdan yaklaşık 1,5- 2 kilometre uzaklıkta bulunan, antik çağda ‘Krambusa’ adıyla anılan Suluada, muhteşem manzarasıyla her gün yüzlerce turist ağırlıyor. Kuş ve deniz canlıları için önemli bir yaşama alanı olan adanın beyaz kum ve çakıldan oluşan sahili ise dünyaca ünlü tatil cenneti Maldivleri hatırlatıyor. Adanın özel koruma bölgesi ilan edilmesi gerektiğini kaydeden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu “Bu bölgenin en büyük özelliklerinden biri de Akdeniz fokunun en çok uğradığı alanlardan biri olması. Yaz döneminde bölgeye her gün iki bin ziyaretçi geliyor. Koruma altına alınmalı. Çünkü kirlilik tehlikesiyle karşı karşıya” dedi. Dağcı rehber Cuma Gök ise yaz döneminde Adrasan’dan 70 civarında, Kemer’den ise 30 civarında teknenin bölgeye turist getirdiğine dikkat çekti. Gök “Kumun rengi bile değişmiş” diye konuştu. ANTALYA