Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç yıldır geleneksel kıyafetleri, kama ve sopalarıyla kurumun kapasında bekçilik yapan ikili, Diyanet’in yaptığı hizmetlere şahit oldukça İslamiyet’ten etkilendi. Bunun üzerine Hristiyan Juma ve Musa, Müslüman olmaya karar verdi. Kurumun eski koordinatörü Muhammet Çiçek’e giderek durumu anlatan evli ve üçer çocuk sahibi gençler, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Kur’ân-ı kerim ve sureleri öğrenmeye çalışan ikili, Müslüman olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Tanzanya Koordinatörü İskender Demir de “Herhangi telkin veya zorlama yapılmadı. Müslüman olduktan sonra bizle namaz kılmaya başladılar” ifadelerini kullandı.