Ardından bardan çıkan şahıs, elinde molotofkokteyli ile geri geldi. Zanlının attığı molotofkokteyli, barın yanındaki kafeye isabet etti. Saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Çalışanların haber vermesi üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, kısa süre içinde şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü. İHA
Gelen hesaba kızdı molotofkokteyli attı
17.08.2019 - 02:58 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 02:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kadıköy’de dün gece bara giden bir şahıs, hesabın yüksek geldiğini söyleyerek görevlilerle tartıştı...
Etiketler : hesap,kafe,
644228 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644228.aspx
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