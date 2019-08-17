Ardından bardan çıkan şahıs, elinde molotofkokteyli ile geri geldi. Zanlının attığı molotofkokteyli, barın yanındaki kafeye isabet etti. Saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Çalışanların haber vermesi üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, kısa süre içinde şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü. İHA