Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Sarım Çayı kenarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ersancan ailesi fertleri Sarım Çayı kenarında piknik yaptığı sırada çocuklardan Taha Ersancan (13) ile ablası Semanur Ersancan (15) ile birlikte suya düşerek sürüklendi.

Durumu fark eden aile fertleri ile çevredeki vatandaşlar çocukları kurtarmak için büyük caba harcarken, çocukları sudan çıkararak durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 yaşındaki Taha Ersancan hayatını kaybederken, ablası Semanur Ersancan ise, ambulans ile önce Kulp Dr. Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesine buradan da ambulans helikopter ile Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesine sevk edildi.

Taha Ersancan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, Semanur Ersancan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.