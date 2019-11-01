Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yurtta dün başlayan serin ve yağışlı havanın pazar gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışların, Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemle birlikte ülkenin büyük bir bölümünde görüleceği, cumartesi günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk edeceği öngörülüyor. Hava sıcaklığının, Türkiye genelinde 4-7 derece azalacağı tahmin ediliyor.