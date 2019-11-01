Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yurtta dün başlayan serin ve yağışlı havanın pazar gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışların, Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemle birlikte ülkenin büyük bir bölümünde görüleceği, cumartesi günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk edeceği öngörülüyor. Hava sıcaklığının, Türkiye genelinde 4-7 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Pazara kadar havalar soğuk!
01.11.2019 - 04:14 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 04:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye geneli dünden itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girdi.
Etiketler : soğuk hava,haberler,
659812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/659812.aspx
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