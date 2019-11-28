Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Duymaz'ın Ankara'nın Sincan ilçesinde babası Arif Duymaz'ın evinin bulunduğu sokak şehadet haberinin ulaşmasının ardından Türk bayrakları ile donatıldı. Sincan Belediyesi Şehidin evinin önüne taziye çadırı kurdu. Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin memleketi olan Yozgat'ta defnedileceği bildirildi.