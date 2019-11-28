Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Duymaz'ın Ankara'nın Sincan ilçesinde babası Arif Duymaz'ın evinin bulunduğu sokak şehadet haberinin ulaşmasının ardından Türk bayrakları ile donatıldı. Sincan Belediyesi Şehidin evinin önüne taziye çadırı kurdu. Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin memleketi olan Yozgat'ta defnedileceği bildirildi.
Başkent'te şehit ateşi düştü
28.11.2019 - 14:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 - 14:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Davuş Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın Ankara'daki baba ocağına ateş düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Duymaz,Şehit,
665426 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665426.aspx
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