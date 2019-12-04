Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde antrenman sonrası evine gireceği esnada göğsünden büyük bir bıçak darbesi alan 20 yaşındaki Ceren Özdemir, ağır yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özdemir, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Balerin olan ve aynı zamanda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde 3’üncü sınıf öğrencisi olan Özdemir için ilk olarak Ordu Üniversitesinde tören düzenlendi. Akşam antrenmandan çıktıktan sonra eve gelmek üzere yola çıkan ve evinin kapısında saldırıya uğrayan Ceren Özdemir için de Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi’nde cenaze töreni yapıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.

Baba Yılmaz Özdemir, kızını takip eden bir kişinin evin girişinde saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Ablası Gizem Özdemir’in, kapı otomatiği çalışmadığı için anahtarı attıktan sonra yukarıya gelmeyince meraklanıp aşağıya indiklerini ve olayı anladıklarını ifade eden baba Yılmaz Özdemir, “Kapının açılma sesini duyuyorlar ve biraz bekleyince aşağıya iniyorlar. Olayı fark edip bir kişinin kaçtığını görüyorlar. Ekipler çalışıyor” ifadelerine yer vererek cinayet zanlısının bir an önce bulunmasını temenni ettiklerine yer verdi.

“BIÇAK DARBELERİNE DAYANAMADI BENİM KUZUM”

Anne Güfer Özdemir ise cenazenin taşındığı esnada göz yaşlarına hakim olamayarak, “Keşke kapının önünde bekleseydim, benim çocuğumu gafil avladılar. Benim çocuğumun hiçbir şeyden haberi yokmuş. Çok zayıftı benim çocuğum bıçak darbelerine dayanamadı. Gelin mi oldun kuzum, ben san gelinlik mi giydirdim kuzum” diye ağıt yakması ise yürekleri dağladı.

Mahalledeki cemevinde helallik alınan Özdemir, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Törene, Özdemir’in yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, ODÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener, Ulubey Kaymakamı İsmail Güney, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ile vatandaşlar katıldı.