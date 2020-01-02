Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ANKARA’DA YANGIN: DÖRT ÖLÜ, ÜÇÜ AĞIR YEDİ YARALI

Parmaklıklar felaket getirdi

Ankara’da yaşayan Semih Aktaş (25), dün Mamak’ta bir yılbaşı eğlencesine katıldı. Saat 04.00 sularında kendisiyle aynı yaşta olan arkadaşları Naci Cankurtaran ve Seyfi Güngör ile birlikte dedesi Hüseyin Koçer’in Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi’ndeki evine gitti. Dört katlı binanın giriş katında bulunan daireden yaklaşık bir buçuk saat sonra dumanlar yükselmeye başladı. Ardından gençlerden biri, önünde demir parmaklık bulunan pencereden “Arkadaşlarım öldü, kurtarın beni” diye bağırdı. Bunu duyan üst komşu Rahmi Yozgat, merdivenlerden koşarak aşağı indi. Ancak dumandan etkilenip yere yığıldı. Yaşlı adam sürünerek dışarı çıkmaya çalıştığı sırada kapının yanında hayatını kaybetti. Birkaç dakika sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yukarı katlarda oturanları kurtardı. Fenalaşan yedi kişi hastaneye kaldırıldı. İçlerinden üçünün durumunun ağır olduğu aktarıldı. Bu esnada yangını söndüren itfaiye erleri, oksijen tüpü ve gaz maskesi takarak daireye girdi. Burada gençlerin cansız bedenlerine rastlandı. Cenazeler Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan ev sahibi Koçer’in, olay esnasında oğlunun evinde misafirlikte bulunduğu öğrenildi. Aktaş’ın 15 gün sonra askere gideceği belirtildi. AK Partili, MHP’li ve CHP’li vekiller evde incelemede bulundu. Ekipler yangının elektrik sobasından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



Doktor eğlencesi ölümle sonuçlandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde diş hekimi Betül Karaayvaz, doktor arkadaşları Kaan Y. ve Süleyman A.Y, Özgür D.A, Nurullah T. ile Berkay T’nin ailesine ait evde bir araya geldi. Bir süre alkol alan şahıslar daha sonra yattı. Sabah olduğunda Karaayvaz, Kaan Y. ve Süleyman A.Y. uyanamadı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, diş hekiminin öldüğünü belirledi. Komaya girdiği anlaşılan diğer iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Alkol şişelerinde kontrol yapan polis, bandrollerin orijinal olduğunu tespit etti. Dairede, çevresinde ve şahısların araçlarında da herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Yiyecek ve içeceklerden alınan numuneler, laboratuvara gönderildi.



Yılbaşı kutlamasına kalpleri dayanamadı

İzmir Torbalı’da yaşayan üç arkadaş, yılbaşı kutlaması için Yazıbaşı Mahallesi’ndeki bir evde buluştu. Gece geç saatlere kadar eğlenen gençlerden 25 yaşındaki Mert Gönülal aniden fenalaştı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülmeye çalışılan Gönülal, yolda hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede gencin kalbinin durduğunu belirledi. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Taşyaka Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’nde de acı bir olay yaşandı. Oto elektrikçisinde çalışan 18 yaşındaki Baki Can Hayta, sabah saatlerinde otomobil içinde hareketsiz hâlde yatarken bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hayta’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin ölüm sebebi otopsi sonrası öğrenilecek. İHA



İstanbul’a kahredip kendi canına kıydı

İstanbul Beşiktaş İskelesi’ne dün saat 11.30 sıralarında gelen 30 yaşlarındaki bir erkek, telefonla hararetli konuşmaya başladı. Bir süre sonra telefonu kapatan şahıs, çevredeki vatandaşlara “Allah’a emanet olun” diye bağırarak belinden tabanca çıkardı. Bir el hava ateş etti ve namluyu başına dayayıp “Kahrolsun İstanbul” dedikten sonra tetiğe batı. Kimliği açıklanmayan genç hayatını kaybetti. İHA