İstanbul’da devam eden sağanak yağmur nedeni ile Topkapı alt geçidinde Cevizlibağ’dan Aksaray istikametinde bulunan yolu su bastı. Su baskını nedeni ile araçlar ilerlemekte zorlanırken suyun tahliyesi için İBB ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Topkapı alt geçidini su bastı
06.01.2020 - 12:01 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da devam eden sağanak yağmur nedeni ile Topkapı alt geçidinde Cevizlibağ’dan Aksaray istikametinde bulunan yolu su bastı.
Kaynak: İHA
Etiketler : topkapı alt geçit,su baskını,
673411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673411.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER