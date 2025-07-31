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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları belli oldu! Maraş dondurması zirveyi kaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları belli oldu! Maraş dondurması zirveyi kaptı
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geleneksel lezzetlere odaklanan Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı gastronomi sitesi, ‘Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları’ listesini yayımladı. Ünlü platformda listenin birincisi Türkiye’den çıktı. Küçük büyük her yaşta keyifle tüketilen Kahramanmaraş dondurması, uluslararası listede donmuş tatlıların zirvesine yerleşti.

Dünya çapında tanınan Taste Atlas, ‘Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları’ seçkisini paylaştı. Bu listede Kahramanmaraş dondurması birinci sırada yer alarak bizlere büyük bir gurur yaşattı.

Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları belli oldu! Maraş dondurması zirveyi kaptı - 1. Resim

PRESTİJLİ LİSTEDE MARAŞ DONDURMASI ZİRVEDE

Tatlımız dünya çapında birinci olurken, sitede Kahramanmaraş dondurmasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi: 

“Türk dondurmasının kökeni Maraş olarak bilinir, adı da buradan gelir. Onu diğer dondurma çeşitlerinden ayıran asıl özellik, erimeye karşı dayanıklılığı ve yoğun dokusu… Bu özellikler, süt ve şekere iki kıvam arttırıcı maddenin eklenmesiyle elde edilir: Arap zamkı ve salep.

Nitekim Kahramanmaraş yöresinde dondurmalar normalden belirgin şekilde daha fazla salep içerir. Türkçe kesmek anlamına gelen kesme kelimesinden türetilerek ‘kesme dondurma’ olarak da adlandırılır. Bu dondurma çeşidinin genellikle bıçak ve çatalla yenmesinin sebebi de budur.”

Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları belli oldu! Maraş dondurması zirveyi kaptı - 2. Resim

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRADA…

Listenin ikinci sırasında Amerika’dan gelen 'Frozen Custard' yer aldı. Bu dondurma benzeri tatlı, özellikle yumurta sarısı içeriğiyle dondurmaya kıyasla daha kremsi ve yumuşak bir dokuya sahip.

Listede üçüncü olarak İtalya'nın ünlü Gelato al Pistacchio’su, dikkat çekti. Yoğun fıstık aromalı bu lezzet Türkiye'nin meşhur ‘Fıstıklı Maraş Dondurması’na da benzer bir tat sunuyor. 

Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları belli oldu! Maraş dondurması zirveyi kaptı - 3. Resim

50 FARKLI LEZZET VAR

50 farklı tatlının yer aldığı listenin büyük bölümüne İtalyan gelatoları hakim. Türkiye'den başka bir tatlı ise bulunmuyor. 
Maraş dondurmasının bu prestijli listede yer alması, Türk mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini dünyaya tanıtma açısından önemli bir adım.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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