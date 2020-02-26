Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait iki nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerini Ankara’dan Van ve Ağrı’ya ulaştırdı” ifadelerine yer verildi.