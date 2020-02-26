Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait iki nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerini Ankara’dan Van ve Ağrı’ya ulaştırdı” ifadelerine yer verildi.