Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait iki nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerini Ankara’dan Van ve Ağrı’ya ulaştırdı” ifadelerine yer verildi.
Van ve Ağrı’ya sahra hastaneleri gönderildi
26.02.2020 - 16:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki nakliye uçağı ile Van ve Ağrı’ya ulaştırıldığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı sahra hastaneleri,
684141 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684141.aspx
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