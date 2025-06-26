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Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor! Tatile gidemeyenlerin gözdesi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor! Tatile gidemeyenlerin gözdesi oldu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tatil fiyatlarındaki artış nedeniyle İstanbulluların tercihi Karadeniz kıyısındaki Kilyos oldu. İstanbul’da tatile çıkamayanların gözdesi olan Kilyos sahili, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor.

Okulların kapanması ve rekor kıran sıcakların etkisiyle İstanbullular sahilleri doldurdu. Tatil beldelerindeki fiyatların etkisiyle bu yıl şehre yakın kumsallar tercih sebebi oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN YER KİLYOS

İstanbul'un Sarıyer semtinde, şehrin kuzey sınırında Karadeniz kıyısındaki Kilyos, en çok tercih edilen sahiller arasında. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan bölge farklı alternatifler sunması ile İstanbulluların uğrak yeri oldu.

Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor! Tatile gidemeyenlerin gözdesi oldu - 1. Resim

"EGE VE AKDENİZ SAHİLLERİNİ ARATMIYOR"

Kilyos, Karadeniz manzaralı restoranları ve kafeleri, yaz aylarındaki eğlence etkinlikleri, lüks plaj kulüplerindeki müzik festivalleri ve rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü gibi su sporları şehre farklı bir çehre sunuyor.

Beach sahibi İsa Şahintürk, Kilyos’un insanlara ulaşılabilir lüks bir tatil fırsatı ve şehir stresinden kurtulma alanı olduğunu belirterek, "Geçmişte çok şikayet edilen fahiş fiyatlar Kilyos için de geçerliydi sezonluk yapılan işlerde bu maalesef çok sık karşılaşılan bir durum. Fakat biz denizin, kumun, sporun, sanatın, gastronominin, sanatın, huzurun güvenilir bir mekanda daha ulaşılabilir olmasını istiyoruz. Sahilimiz Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor, bembeyaz kumlarımız ve tertemiz bir denizimiz var. Güvenlik çok önemli deneyimli cankurtaran ekibimizle maksimum güvenlik sağlıyoruz" dedi.

Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor! Tatile gidemeyenlerin gözdesi oldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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