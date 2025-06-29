50 yıldır sürdürdüğü baba mesleğiyle dünyaya açıldı! "İhraca başladık, büyük bir çığır açtık"

10 yaşında başladığı baba mesleğinde 50'nci yılını doldurdu, el emeğiyle ürettiklerini sadece Türkiye'ye değil yurt dışına da satıyor. İmalatın yanı sıra bakım ve tamir de yapan Mehmet Hayri Yonka, mesleğini gelecek nesillere taşımaya çalışıyor.

Henüz 5 yaşındayken babasının iş yerine gidip gelen ve çalgı yapım işine merak salan Mehmet Hayri Yonka, ilkokula başladıktan kısa bir süre sonra Gaziantep'in tanınan ustalarından olan babasının yanında mesleğe ilk adımını attı.

Şimdilerde 60 yaşında olan Yonka, babasıyla birlikte uzun yıllar def, saz, ud, keman ve davul gibi çeşitli müzik aletleri üretti.

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNE GÖNDERİYOR

Babası vefat edene kadar babasıyla birlikte müzik aletleri üreten ve babası vefat ettikten sonra da mesleği sürdürmeye devam eden Yonka, Şahinbey ilçesindeki atölyesinde binbir emek ve zahmetle ürettiği müzik aletlerini, Türkiye'dekilerin yanı sıra dünyanın birçok ülkesindeki müşterilerine de gönderiyor.

Daha çok davul, darbuka ve def olarak bilinen müzik aletlerini yapan Yonka, müşterilerinin taleplerini karşıladığı atölyesinde imalatın yanı sıra tamir ve bakım da yapıyor.

Henüz 5 yaşındayken tezgah başına geçerek müzik aletleriyle haşır neşir olmaya başladığını belirten Yonka, 50 yıldır sürdürdüğü baba mesleğine yenilikler katmak için çabalıyor.

"TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA BÜYÜK BİR ÇIĞIR AÇTIK"

Çocukluğundan bu yana içinde yer aldığı mesleğini severek sürdürdüğünü belirten Yonka, "Mesleğe 5 yaşında babamın yanında başladım. Yıllardır babamın yanında çırak olarak çalıştım. Merhum babam ud, keman ve bateri imalatı yapıyordu. Bateri yapımı konusunda babam Türkiye'de ve Gaziantep'te tanınan ustalardan biriydi. Bateri imalatını babamdan başka yapan yoktu. Babamlar 5 kardeşti ve 5 kardeşin içerisinde babam imalatçıydı. 1980 yılında fabrika açtık. Fabrikada darbuka imalatına başladık. Yaptığımız darbukaları dünyaya ihraç ediyorduk. Darbukayı tek parça yapan yoktu. O yıllarda darbukaları genelde iki parça ve kaynaklı yaparlardı. Biz tek parça yapınca Türkiye'de ve dünyada büyük bir çığır açtık" dedi.

İMALAT, TAMİR VE BAKIM YAPIYOR

Müşterilerin taleplerine göre müzik aletleri ürettiğini ve daha çok kendisinden def istediklerini ifade eden Yonka, "Askere gidip geldikten sonra benden def istemeye başladılar. Darbuka yapımını bıraktık ve def imalatı yapmaya başladık. Daha önce defleri koyun derisiyle akortsuz yapıyorlardı. Def yapımı konusunda kendimi iyice geliştirdikten sonra akortlu def üretimine başladım. Defin yanı sıra benden arbane isteyenler de oluyor. Atölyemde hem imalat hem de tamir ve bakım yapıyorum" diye konuştu.