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Yazın ortasında sağanak vurdu! Evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yazın ortasında sağanak vurdu! Evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü
Ardahan, Göle, Sağanak Yağış, Sel, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından Ardahan'da sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezi ile Göle ilçesinde bazı evleri su bastı, tarım arazileri zarara uğradı.

Ardahan’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezi ile Göle ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

Yollarda hasar meydana gelirken, ekili tarım arazileri de sel sularından zarar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD başta olmak üzere ilgili ekipler sevk edildi.

AFAD EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ekipler, su baskınlarının yaşandığı evlerde ve sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.

Yetkililer, yağışın aralıklarla devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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