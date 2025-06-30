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İşçilerden alevlerin arasında insanlık dersi! İsler içerisinde yaptıklarıyla gönülleri fethettiler

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yangın, Orman Yangını, Sakarya, Arama Kurtarma, Dayanışma, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Son 1 haftada ülkenin dört bir yanında başlayan ve birçoğu devam eden yangınlar, vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor. Sakarya'da ise, alevlerle mücadele esnasında gönülleri fetheden bir manzara ortaya çıktı. Yangınla günlerdir mücadele eden orman ekipleri, yemek molasında bölgeye destek için gelen arama kurtarma personeliyle yemeklerini paylaştı.

Ülkenin dört bir yanında çeşitli nedenlerle orman ve tarla yangınları meydana geldi.

İşçilerden alevlerin arasında insanlık dersi! İsler içerisinde yaptıklarıyla gönülleri fethettiler - 1. Resim

İŞÇİLERDEN GÖNÜLLERİ FETHEDEN DAVRANIŞ

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayarak Bilecik sınırlarına kadar yayılan orman yangınına müdahale sürerken, kameralara yansıyan bir an izleyenlerin yüreğine dokundu.

Yangınla günlerdir mücadele eden orman ekipleri, yemek molasında bölgeye destek için gelen arama kurtarma personeliyle yemeklerini paylaştı.

BİR KAP YEMEKTE BULUŞTULAR

Yorgunlukla, sıcağın yakıcılığıyla ve alevlerin tehdidiyle mücadele eden ekiplerin bu duygu dolu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir kap yemekte buluşan iki ekip, görev başında sergilenen insanlık ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini verdi.

Ekiplerin birbirlerine gösterdiği bu içten dayanışma, sosyal medyada da büyük beğeni kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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