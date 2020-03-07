Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli Lüleburgaz ilçesindeki 65´inci Mekanize Piyade Tugayı’nda görevli olan ve 7 aydır Suriye’de bulunan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Suriye´nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında sağ bacağından yaralanmıştı. İlk tedavisinin ardından babaevi olan Bilecik´in Bozüyük ilçesine gelen Ertemiz sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

CENNETTE KAVUŞACAĞIZ

Gazi Ertemiz “Bu fotoğrafta gördükleriniz benim ailem, omuz omuza tüm mücadelelere vatanımızın milletimizin bekası ve güvenliği için canımızdan bile vazgeçtiğimiz koç yiğitler, 3 yıl boyunca birer aile olduğumuz birbirimize kenetlendiğimiz 33 tane yiğit. Bugün onlar vatanımız için şehit oldular sessizce şimdilik belki ayrıldık ama cennette kavuşacağız. Onların arkasından ağlamayın, hainleri güldürmeyin. Ordumuz güçlü bir ordudur, bu vatan Çanakkale’de daha ağzı süt kokan dedelerimizle kazanıldı ve aynı mücadelemiz devam ediyor. Üzülme zamanı değil birlik beraberlik olma zamanıdır. Vatan sağ olsun” ifadelerine yer verdi.