Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan korona virüsüne karşı Kilis’te gerekli tedbirler alınıyor. Tedbirler kapsamında kentteki ilk ve orta dereceli okullarda dezenfekte işlemi yürütülüyor.
Tedbir amaçlı gerçekleştirilen dezenfekte işleminin belli periyotlarda sürdürüldüğü belirtildi.
Kilis'te okullar dezenfekte ediliyor
11.03.2020 - 13:09 | Son Güncelleme: 11.03.2020 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’teki okullarda korona virüsüne karşı dezenfekte işlemi yürütülüyor.
Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan korona virüsüne karşı Kilis’te gerekli tedbirler alınıyor. Tedbirler kapsamında kentteki ilk ve orta dereceli okullarda dezenfekte işlemi yürütülüyor.
Etiketler : Kilis,
687266 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/687266.aspx
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