Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu 10

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 14

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 9

Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15